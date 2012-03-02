Відправлений Президенту антитютюновий закон просять ветувати

Відправлений на підпис Президенту України Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про заборону реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів" необхідно ветувати, оскільки він не відповідає проголосованим у парламенті нормам його неможливо виконати в принципі.

Про це в коментарі ТСН заявив голова Всеукраїнської рекламної коаліції та учасник робочої групи з доопрацювання цього закону перед другим читанням Максим ЛАЗЕБНИК.

«Рекламний бізнес не проти заборони прямої реклами тютюну. Тим паче, що її в Україні й так вже практично немає, – пояснює М.ЛАЗЕБНИК. – Але є відмінності між прямою рекламою і можливістю доносити споживачеві інформацію про свій легально вироблюваний товар. Наприклад, у нас заборонена реклама рецептурних препаратів. Але у фармацевтів є можливість збирати лікарів і представляти їм нові медикаменти. Сьогоднішній закон – це заборона будь-якого спілкування виробників сигарет зі своїми торговими партнерами та зі споживачем. Аж до того, що і цінники на сигаретах як вид комунікації мають бути заборонені».

М.ЛАЗЕБНИК вважає це порушенням прав споживача: "Я – споживач і маю право знати, чим один товар відрізняється від іншого".

Причому, за словами рекламіста, відправлена на підпис версія закону прописана настільки непрофесійно, що навіть переговори виробника сигарет з ділерською компанією можуть потрапити під заборону.

За словами М.ЛАЗЕБНИКА, відправлена на підпис Президенту версія закону кардинально відрізняється від тієї, що була створена робочою групою. Робоча група, що складається з представників депутатів, громадських організацій і рекламного бізнесу, кілька місяців працювала над текстом документа і вийшла на компромісний варіант: «Ми уточнили понятійний апарат. Ми дали чіткий перелік: що дозволено, що заборонено. Зараз же такого списку немає. Є лише агресивна формула – заборонено все», - пояснює М.ЛАЗЕБНИК.

«Відправлений на підпис закон – це закон, який виконати взагалі неможливо», - заявляє голова Всеукраїнської рекламної коаліції.

Нагадаємо, 24 лютого 2012 голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав і направив на підпис Президенту України Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів".

Цей закон було ухвалено в цілому ще 22 вересня 2011 р., але голова парламенту його не підписував п`ять місяців через суперечки навколо трактування пункту 2 закону, який давав нові визначення щодо реклами і спонсорства тютюнових виробів, а також заборони, що встановлюється в цій сфері.

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики і забезпечення роботи Верховної Ради України запропонував голові парламенту скасувати результати голосування за закон і переголосувати його в другому читанні. Аналогічний варіант вирішення проблеми пропонувало і Головне юридичне управління Верховної Ради України.

Проте, нещодавно на сайті ВР з`явилася інформація, що В.ЛИТВИН відправив цей закон на підпис Президенту – без повторного розгляду в парламенті.

*** Всеукраїнська рекламна коаліція є одним з найбільших представників рекламного бізнесу в Україні, діє з 1997 року і об`єднує більш як 130 рекламних компаній і рекламістів України.