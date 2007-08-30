У 60-річного чоловіка - 78 дітей

60-річний житель Об’єднаних Арабських Еміратів Даад Мохаммед Абдул Рахман через вісім років планує мати 100 дітей. Зараз їх у нього 78.

— 2015 року мені виповниться 68. Тоді в мене народиться сота дитина, — говорить чоловік. — Після цього я припиню одружуватися. Але до того часу мені будуть потрібні ще принаймні три дружини.

Даад Мохаммед був військовим, працював водієм вантажівки, поліцейським. У результаті автомобільної аварії він втратив ногу. Найближчим часом їде до Індії, щоб отримати протез. Там він одружиться вшістнадцяте.

У родині Даада Мохаммеда — 127 людей разом із 49 онуками, які живуть у 15 будинках. Найстаршому його синові 36 років, наймолодшому — 20 днів. Мохаммед має трьох дружин. Дві з них зараз вагітні.

Чоловік утримує родину за рахунок $6,5 тис. військової пенсії та грошових допомог від уряду.

— Щоб купити рибу на один день, мені потрібно $135, — говорить Мохаммед. — Якщо меню включає баранину — $270. Це витрати на саме м’ясо. Я задовольняю всі потреби своїх дітей. Також видаю кожному з них гроші на кишенькові витрати.

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