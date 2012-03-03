За фотографією можна діагностувати 10 захворювань

Звичайний фотоапарат зі спалахом може послужити відмінним інструментом для діагностики проблем із зором. Про це АМН заявив головний дитячий офтальмолог МОЗ України Юрій Барінов.

"Близько 10 захворювань органів зору можна розпізнати за допомогою фотоапарата зі спалахом. Всім знайомий « ефект червоних очей », який з`являється на фото через спалах. Так от якщо на фотографії дитини не буде цього ефекту, то потрібно терміново бігти до лікаря-офтальмолога . Існують забобони, мовляв, до якогось віку зі спалахом дитину не можна фотографувати. насправді не тільки можна, але і потрібно, це простий і якісний спосіб діагностики ".

Фахівець підкреслив, що завдяки такому способу можна виявити такі небезпечні захворювання як глаукома, помутніння сітківки, косоокість - близько 10 діагнозів.

amn.net.ua