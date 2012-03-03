Заборона на ввезення молока і м'яса з Білорусі є тимчасовою

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує, що заборона на ввезення молочної і м`ясної продукції з Білорусі є тимчасовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

«Завжди рішення, яке приймає одна із сторін, зустрічає реакцію з боку іншої сторони. Ніколи не буває односторонніх рішень. Ми нашим білоруським колегам мотивували наше рішення. У нас є підозра, цілком обгрунтована, і ми цю підозру повинні перевірити. Йдеться про тимчасові заходи, тільки про тимчасові», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він висловив думку, що тільки-но усі сумніви у якості білоруської молочної і м`ясної продукції будуть «або розвіяні, або підтверджені», ці заходи будуть переглянуті. «Тому не треба робити якусь сенсацію. Це звичайний процес, коли кожна із сторін думає про необхідність захищати своїх людей від можливості проникнення якихось захворювань на територію країни. Краще перестрахуватися, ніж недострахуватися», - підкреслив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України тимчасово припинила ввезення на територію України молока і молочних продуктів з Республіки Білорусь.

Крім того, з 29 лютого Україна тимчасово заборонила ввезення на територію країни свинини з Білорусі у зв`язку із загрозою занесення африканської чуми свиней.

У відповідь Білорусь заявила про можливу заборону ввезення на її територію української соняшникової олії, солі тощо, повідомила прес-служба Мінагропроду з посиланням на заяву голови Держветфітослужби України Івана БІСЮКА за підсумками зустрічі з першим заступником директора департаменту ветеринарії і продовольства Мінсільгоспу Білорусі Юрієм ПИВОВАРЧИКОМ.

«Білоруська сторона під час офіційної зустрічі жодним чином не спростувала зауваження Держветфітослужби України. І замість запропонованих спільних дій з виходу із ситуації, що склалася, був висунутий ультиматум про те, що якщо українська сторона в односторонньому порядку не скасує тимчасові обмеження, то у понеділок з 15:00 білоруська сторона введе заборону на імпорт української продукції, зокрема, соняшникової олії, солі, кукурудзи, кондитерських виробів і шроту”, - сказав І.БІСЮК.