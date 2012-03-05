Із 5 українців, постраждалих в Польщі, в лікарні залишаються троє

Із п’яти постраждалих в залізничній аварії в Польщі громадян України наразі в лікарні залишаються троє.

Про це повідомив Президент Республіки Польща Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ сьогодні у телефонній розмові з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, поінформували УНІАН у прес-службі глави Української держави.

За даними Б.КОМОРОВСЬКОГО, двоє постраждалих українців після медичного обстеження залишили медичний заклад у задовільному стані.

Між тим В.ЯНУКОВИЧ від імені українського народу ще раз висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих в масштабній катастрофі, що сталася увечері 3 березня на польській залізниці.

В.ЯНУКОВИЧ також побажав скорішого одужання постраждалим в аварії. «Ми поділяємо біль дружнього польського народу», - підкреслив глава держави.

Зі свого боку Президент Польщі подякував своєму українському колезі за теплі слова. «Ми раді чути слова підтримки від наших друзів», - сказав він.

Як повідомлялося, найбільша за 20 років залізнична катастрофа сталася на півдні Польщі 3 березня – при зіткненні двох потягів загинули 15 осіб, ще більш як 50 госпіталізовані. Всього у двох потягах їхали близько 350 осіб.