Янукович привітав батьків першої дитини, народженої у Харківському перинатальному центрі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав батьків першої дитини, яка народилася у новому Харківському регіональному перинатальному центрі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, він побажав батькам новонародженого, Аліні і Віталію СУХОМЛІНОВИМ, сімейного благополуччя, здоров’я та усіляких гараздів.

Регіональний перинатальний центр створений на базі Харківської обласної клінічної лікарні у рамках ініційованого Президентом Національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства».

Центр складається з акушерського блоку, відділень патології вагітності та екстрагенітальної патології на 90 ліжок, гінекологічного блоку на 30 ліжок, неонатологічного і педіатричного блоку на 60 ліжок (40 – для спільного перебування матері і дитини). Окрім того, у центрі працює виїзна бригада для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги.