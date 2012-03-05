Найбрудніші міста України

Названі українські міста з найбільш брудним повітрям. У трійку лідерів потрапили Маріуполь, Ужгород і Горлівка.

Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) МНС проаналізувала стан повітря в 53 містах України. За традицією, в список міст з найбільш брудним повітрям потрапили міста промислового сходу. У десяти містах Донецької і Луганської областей рівень забруднення оцінюється як високий. Дуже високим і високим цей показник названий також в Одесі, Запоріжжі, Миколаєві, Ялті. Найзабрудненішими в центральному регіоні названі Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Кривий Ріг.

Забруднення повітря в цих містах зв`язане, перш за все, з високими концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, бенз (а) пирена, фтористого водню, оксиду вуглецю. Екологи пояснюють, що ці речовини потрапляють в атмосферу з викидами забруднюючих речовин, парникових газів від промисловості і транспорту.

likar.info