Під час підготовки тексту закону про заборону реклами сигарет не було порушень

Прес-служба Апарату Верховної Ради заявляє, що під час підготовки тексту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів" не було порушень.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Апарату Верховної Ради щодо підготовки тексту закону на підпис голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ.

У прес-службі наводять хронологію опрацювання та підготовки до підпису головою Верховної Ради антитютюнового закону. Зокрема, зазначається, що 22 вересня 2011 року парламентом прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів» (законопроект з реєстр. № 5164).

З жовтня 2011 року текст Закону (перша редакція) за підписом першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Олени БОНДАРЕНКО, завідувача секретаріату М.КОЗЛОВА надійшов до Головного юридичного управління для остаточної юридичної експертизи. У тексті була відсутня інформація про зміни до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

Водночас, 30 вересня 2011 року на адресу В.ЛИТВИНА надійшли листи від голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Андрія ШЕВЧЕНКА, а 3 жовтня 2011 року - від першого заступника голови цього комітету О.БОНДАРЕНКО щодо наявності колізій між положеннями прийнятого Закону. У зв’язку з цим В.ЛИТВИН доручив Комітету підготувати на підпис текст прийнятого Закону згідно з результатами його розгляду та відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України.

Крім того, на виконання доручення голови парламенту у зв’язку з депутатським зверненням народного депутата Лесі ОРОБЕЦЬ в Апараті Верховної Ради проведено службове розслідування стосовно можливих порушень посадовими особами Апарату ВР вимог Регламенту при підготовці на підпис голові парламенту тексту вказаного Закону. “За наслідками проведення службового розслідування в діях працівників Апарату парламенту порушень не встановлено”, - наголошується у заяві.

Водночас, за дорученням В.ЛИТВИНА Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради розглянув порівняльну таблицю до законопроекту за № 5164, направлений на підпис голові парламенту текст Закону (перша редакція) та стенограму пленарного засідання від 22 вересня 2011 року. За результатами розгляду відповідних документів Комітет дійшов висновку, що поданий текст Закону не відповідає стенограмі пленарного засідання і має містити зміни до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

Комітет також звернув увагу на те, що підготовлена до другого читання порівняльна таблиця не відповідає вимогам Регламенту, містить неточності та помилку, а «переважна більшість внесених пропозицій і поправок викладена безсистемно, непослідовно, що значно ускладнює роботу».

Прес-служба Апарату ВР зазначає, що потім була друга і третя редакції закону.

У заяві прес-служби сказано, що запропонований текст Закону (третя редакція від 4 листопада 2011 року), на відміну від попередніх редакцій, відповідав (згідно з висновком Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України) стенограмі пленарного засідання і містив положення, що передбачають регулювання питань заборони реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів як у Законі України «Про рекламу», так і у Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

Закон було завізовано у Головному юридичному управлінні 7 листопада 2011 року з довідкою, зумовленою його юридичними вадами, а також необхідністю усунення в ньому неточностей та неузгодженостей і доцільністю застосування у зв’язку з цим статті 131 Регламенту Верховної Ради України. Секретаріатом Комітету з питань свободи слова та інформації підготовлено пропозиції щодо усунення неточностей і неузгодженостей у тексті прийнятого закону.

У прес-службі Апарату ВР зазначають, що 21 лютого 2012 року на засіданні Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації рішення щодо пропозицій до ухваленого Закону не було прийнято. У заяві наголошується, що тоді, “після трьох з половиною місяців з дня надання головою парламенту доручення Комітету щодо необхідності усунення змістовних неузгодженостей у тексті Закону”, 24 лютого 2012 року Президенту України було направлено останній текст Закону (у редакції від 4 листопада 2011 року), оформлений та поданий Комітетом в установленому Регламентом порядку .

“Даний текст, як вбачається з висновку Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України від 17 жовтня 2011 року за № 04-32/6-1176, відповідає стенограмі 9-го пленарного засідання Верховної Ради України від 22 вересня 2011 року”, - йдеться у заяві прес-служби Апарату парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня народні депутати – члени різних парламентських фракцій заявили, що при ухваленні Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорство і стимулювання продажу тютюнових виробів» були допущені серйозні порушення.

Зокрема, в коментарі порталу «Акциз» народний депутат, член фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Ксенія ЛЯПІНА зазначила, що важко зрозуміти логіку, чому голова Верховної Ради В.ЛИТВИН п`ять місяців «тримав» цей закон, а тепер підписав. «Це абсолютно незрозуміло. Якщо при ухваленні закону були порушення, то це повинно було з`ясуватися упродовж першого місяця в комітеті з регламенту, поставлено крапки над «і», переголосовано в тому вигляді, в якому Верховна Рада вважає за потрібне. Якщо ж не було порушень, то постає питання, що можна було робити з ним п`ять місяців? Це якась темна і неприємна історія. Я не розумію її сенсу», - сказала депутат.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації, член фракції Партії регіонів О.БОНДАРЕНКО вважає, що ситуація, яка склалася навколо анти тютюнового закону, свідчить про фальсифікацію законопроекту. «Ми намагалися узгодити дві версії прийнятого закону. В.ЛИТВИН підписав неузгоджену версію закону. Наразі тіло закону розірване. У тексті з`явилися корупційні ризики. У наявності - фальсифікація закону, в наявності - пряме порушення Регламенту. Мені як співавторові цього закону дуже неприємно. І комітет на це реагуватиме у щонайжорсткіший спосіб», - заявила О.БОНДАРЕНКО.