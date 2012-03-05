Необхідно збільшити видатки на фінансування охорони здоров’я

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує на необхідності збільшення видатків на фінансування сфери охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час відвідування Баранівської центральної районної лікарні Житомирської області.

В.ЛИТВИН висловив сподівання на те, що найближчим часом буде прийнто рішення про збільшення відповідних бюджетних показників.

Голова ВР вручив керівництву лікарні ключі від автомобілів швидкої допомоги, кошти на придбання яких було виділено за сприяння і підтримки спікера.