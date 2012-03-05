Уряд встановив надбавки медичним працівникам
Учасникам пілотного проекту
Кабінет міністрів України затвердив порядок визначення надбавок за обсяг та якість виконання роботи працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, відповідну постанову «Про деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я» уряд прийняв 5 березня.
Згідно з рішенням уряду, керівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу і є учасниками пілотного проекту, надається право встановлювати надбавки медичним працівникам за обсяг та якість виконаної роботи. Йдеться про те, що в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах, надбавки встановлюватимуться лікарям загальної практики – сімейної медицини, лікарям – педіатричним дільничним, лікарям – терапевтам дільничним, сестрам медичної загальної практики – сімейної медицини, сестрам медичним дільничним, фельдшерам.
Реалізація постанови стимулюватиме працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, до належного виконання посадових обов’язків та надання якісних послуг населенню, йдеться у повідомленні.
У прес-службі уряду зауважили, що ця постанова підготовлена на виконання статті 10 Закону «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».