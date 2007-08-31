Українські політики оминають увагою проблему СНІДу

Українські політики вкрай недостатньо звертають увагу на проблему поширення епідемії СНІДу в Україні, повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на голову Представництва ЮНІСЕФ в Україні Джеремі Гартлі. За його словами, ця тема ніяк не відбивається в політичних передвиборчих обіцянках. При цьому додав, що епідемія СНІДу поширюється в Україні стрімкими темпами, але уряд не вживає ефективних попереджувальних кроків.

Дж.Гартлі висловив припущення, що лідери політичних партій не обговорюють загрозу, яку несе в собі поширення СНІДу в своїх передвиборних програмах, бо це не допоможе їм набрати додаткові голоси виборців. "Люди в першу чергу, очевидно, заклопотані своїми пенсіями, зниженням податків та збільшенням прибутків. Тобто, виживанням в нинішній ситуації. Вони мають надто мало інформації про реальний стан небезпеки. І не звертають уваги на те, що епідемія СНІДу щодня поширюється в їхній країні", – зазначив він. Представник ЮНІСЕФ наголосив, що уряд має розуміти, що це в першу чергу соціальна проблема і за кілька років все одно доведеться витрачати гігантські кошти на подолання епідемії СНІДу.

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