Тиждень здорового серця пройде у Києві

Впродовж цього часу на вулицях Києва кожен охочий зможе виміряти свій тиск та отримати консультації лікарів. Пункти будуть розташовані поряд зі станціями метро, в центральному парку та на базі великих підприємств.

Розповідає виконуючий обов’язки головного лікаря Київського міського центру «Здоров’я» Отто Стойко: «Усі люди, які будуть в цей момент у Києві, які побачать пункти по вимірюванню тиску, зможуть виміряти тиск і отримати попередню консультацію з приводу здорового способу життя, зниження факторів ризику розвитку гіпертонії. Перший пункт, який ми хочемо відкрити 23 вересня, це Центральний парк культури та відпочинку. А потім, починаючи вже з робочого тижня, ми хочемо розташувати пункти по вимірюванню тиску на усіх станціях метро, навіть по декілька пунктів. А також в обідню перерву на підприємствах там, де люди, відпочиваючи, йдуть обід. Домовитися з керівництвом цих підприємств і зробити проведення вимірювання тиску та консультацію для працівників».

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