Уряд встановив надбавки медичним працівникам установ - учасниць пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я

Кабінет міністрів України затвердив порядок визначення надбавок за обсяг та якість виконання роботи працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, відповідну постанову «Про деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я» уряд прийняв 5 березня.

Згідно з рішенням уряду, керівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу і є учасниками пілотного проекту, надається право встановлювати надбавки медичним працівникам за обсяг та якість виконаної роботи. Йдеться про те, що в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах, надбавки встановлюватимуться лікарям загальної практики – сімейної медицини, лікарям – педіатричним дільничним, лікарям – терапевтам дільничним, сестрам медичної загальної практики – сімейної медицини, сестрам медичним дільничним, фельдшерам.

Реалізація постанови стимулюватиме працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, до належного виконання посадових обов’язків та надання якісних послуг населенню, йдеться у повідомленні.

У прес-службі уряду зауважили, що ця постанова підготовлена на виконання статті 10 Закону «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».