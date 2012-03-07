8 тис. багатодітних матерів присвоєно почесне звання «Мати-героїня»

З нагоди Міжнародного жіночого дня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав укази про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» понад 8 тис. багатодітних матерів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, з початку 2012 року зазначене почесне звання присвоєно понад 10 тис. жінок, які народили та виховали до восьмирічного віку п`ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.