Прогноз для метеочутливих людей на 7 березня

Сьогодні в Україні збережеться хмарна погода подекуди з проясненнями. Як і раніше високим залишається атмосферний тиск. Це може спровокувати погіршення самопочуття у людей з серцево-судинними захворюваннями. В першу чергу це стосується осіб, які страждають на гіпертонію.

Варто також не забувати, що після тривалого зимового періоду організм більшості людей ослаблений, для підтримки імунітету не забувайте про фізичну зарядку, прогулянках на свіжому повітрі, вітамінні засоби.

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