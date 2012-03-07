З 1 травня пенсіонерам додадуть в середньому по 100 грн

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив з 1 травня підвищити в середньому на 100 грн. пенсії тим, хто вийшов на пенсію до 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ назвав ненормальним той факт, що лише через різницю у часі виходу на пенсію люди отримують суттєво менші пенсії.

«Таку несправедливість треба викорінювати. Тому я доручаю уряду провести поетапний перерахунок пенсій», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, вже з 1 травня майже 9 млн. пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2008 року, повинні додатково отримати в середньому по 100 грн.