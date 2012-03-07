Яка ділянка на тілі найчистіша

Для того щоб відшукати на тілі людини "малозаселену" бактеріями ділянку тіла, учені обстежили десять добровольців. У результаті з`ясувалося - найчистіше на тілі місце - за вухами, повідомляють зарубіжні ЗМІ.

Експериментатори попросили своїх добровольців не митися протягом доби, а потім у них взяли проби на бактерії. Найбільше їх виявилося на передпліччях - тобто на ділянці тіла від зап`ястя до ліктя. Там знайшли притулок 44 види різних мікроорганізмів.

Вчені пояснили це тим, що протягом дня людина торкається до безлічі предметів. Кисті рук вона після цього миє, а ділянки вище них - ні.

З`ясувалося, що крім цього добре себе почувають мікроорганізми на обличчі і грудях. Проте їх практично не виявилося ... за вухами. Там живуть лише 15 видів бактерій.

amn.net.ua