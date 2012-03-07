У лікарні Бостона помер 11-річний хлопчик зі Львівщини

У лікарні в Бостоні (США) помер 11-річний хлопчик, який постраждав під час пожежі у Сколівському районі Львівської області.

Про це повідомив ZAXID.NET завідувач опікового відділення 8-ї лікарні Львова Василь САВЧИН. За його словами, про смерть хлопчика йому повідомили вчора пізно ввечері.

Лікар не зміг назвати офіційну причину смерті хлопчика, сказавши, що слід дочекатися листа від американських лікарів. «Ситуація була непроста, важка опікова хвороба», – зазначив він. За словами В.САВЧИНА, найімовірніше, причиною смерті була серцева недостатність.

У листі від бостонських лікарів, який надійшов Львівській міській раді, зазначено, що хлопчик помер вдень 6 березня.

Як повідомлялося, 4 лютого на Львівщині сталася пожежа, у якій загинули дві особи – мати і бабуся, четверо осіб постраждали, з них троє – діти. Двоє дітей та їхній дідусь померли у лікарні. Вижив 11-річний Андрій, якого транспортували спецлітаком у Бостон. Стан хлопчика весь цей час залишався стабільно важким.