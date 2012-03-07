В Україні поступово запровадять референтні ціни на ліки
Президент доручив Кабміну
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України поступово запровадити референтні ціни на ліки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на розширеному засіданні Кабінету міністрів.
"Доручаю уряду поступово запровадити європейський підхід референтних цін до державного регулювання цін на ліки, щоб українські пенсіонери не платили в рази більше за ліки, ніж вони коштують", - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.
Він наголосив, що встановлення референтних цін на ліки є поширеним світовим досвідом.
Президент навів приклад, що один і той самий імпортний препарат в Україні продається за значно вищою ціною, ніж у сусідніх країнах, й інколи ціна на ліки в Україні, за рахунок торговельних надбавок, більша у 15 разів.
«Держава повинна захистити інтереси людей і навести порядок у ціноутворенні», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.
Водночас, за його словами, робити ці кроки потрібно обережно і поступово. Почати, на думку Президента, потрібно з пілотної групи ліків для тих категорій громадян, які їх найбільше потребують. Він, зокрема, зазначив, що 7 млн. пенсіонерів регулярно вживають ліки від гіпертонії, а Україна за рівнем смертності від серцево-судинних захворювань випереджає сусідні країни.
«Маємо забезпечити, щоб за ті самі ліки українські пенсіонери не платили в рази більше, аніж вони насправді коштують», - наголосив глава держави.