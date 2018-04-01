Тендерна палата України: при закупівлі ліків, з бюджету до комерційних структур перекачано понад 11 млн.

Нещодавно в УНІАН відбулася прес-конференція Голови правління Тендерної палати України Володимира Лаби на тему: «Недотримання законодавства при закупівлі ліків за держкошти призводить до постачання неякісних медикаментів», на якій йшлося про виявлені Тендерною палатою України порушення при закупівлі ліків та обладнання для медичних установ, які можуть мати вплив на якість медичної допомоги.

Як повідомив Володимир Лаба, Тендерною палатою України досліджено 1057 процедур закупівель на понад 1 мільярд гривень та встановлено порушення вимог закону в кожній дослідженій процедурі.

За його словами, каменем спотикання і причиною переважної більшості порушень виявилося невірне складання замовниками тендерної документації. Адже в ній була відсутня необхідна інформація щодо предмету закупівлі, його якості, технічних параметрів, кваліфікаційних вимог до учасників тощо.

Таким чином , відсутність усіх цих вимог не може гарантувати успішний результат проведення процедури закупівлі та постачання якісних ліків до лікувальних установ.

Серйозною проблемою, на думку Володимира Лаби, є порушення принципів державних закупівель в частині максимальної економії та ефективного використання державних коштів. Так, є випадки, коли закупівлю здійснюють через посередників за цінами, що значно перевищують оптову ціну виробника і допустимий граничний рівень торгівельної надбавки в розмірі 10 відсотків, що й призводить до значних втрат держкоштів.

Крім того, мали місце випадки визначення ціни тендерної пропозиції з порушеннями норм законодавства у зв‘язку з ігноруванням вимог п.5.1.7. Закону України "Про податок на додану вартість" та Постанови Кабінету Міністрів від 17.12.2003 року №1949 щодо звільнення від оподаткування ПДВ лікарських засобів та медичного обладнання, зареєстрованих та допущених до застосування в Україні. Що призвело до перекачування бюджетних коштів на рахунки комерційних структур. Із досліджених Тендерною палатою процедур ця сума становить понад 11 мільйонів гривень.

На думку Голови правління Тендерної палати, посилення контролю за якістю ліків і медичного обладнання, формування їх ціни у відповідності до чинного законодавства призведе до здешевлення медичного обслуговування та підвищення якості медичної допомоги.

Довідка про стан дотримання чинного законодавства щодо закупівлі товарів, робіт і послуг в системі охорони здоров’я.

Однією із найважливіших проблем в житті українців є проблема доступної, якісної медичної допомоги.

При збільшенні фінансування галузі охорони здоров’я, якість медичної допомоги не поліпшується, вона не є доступною для широкого загалу хворих, не стали краще жити і медики.

Збільшилося фінансування галузі охорони здоров’я з 4,4 млрд. грн. в 2000 році до 23,1 млрд. грн.. в 2007 році, (з яких кошти з державного бюджету - 5,6 млрд. грн., місцевих бюджетів - 17,5 млрд.грн.), але суттєвого зростання якості медичного обслуговування не відчули ні пацієнти, ні медичні працівники. То, мабуть, причина якості надання медичних послуг криється не стільки в фінансуванні галузі, а в тому, як ефективно розподіляються і використовуються кошти, виділені державою для сфери охорони здоров’я.

Як свідчать дослідження та статистичні дані, стан матеріально-технічного забезпечення лікувальних установ вкрай недопустимий – так, наприклад, в протитуберкульозних лікарнях знос медичного оьладнання становить у середньому від 70% до 100 % (приклад 100% зносу - "Новомиколаївська туберкульозна лікарня", "Протитуберкульозний диспансер" м. Павлограда Дніпропетровської області ), і це в той час, коли показник захворюваності на туберкульоз досяг максимального та перевершив епідемічний поріг більш як удвічі.

Середній термін використання основних засобів у окремих досліджених установах перевищує 20 років.

За показником витрат на охорону здоров`я Україна в розрахунку на одного жителя займає 111 місце серед 190 країн світу.

Це така сумна статистика і стан справ в галузі охорони здоров’я України.

Багато проблем у сфері охорони здоров’я дозволила б вирішити доступність громадян до основних (життєво необхідних) лікарських засобів, безпечних, якісних та сприйнятливих за ціною.

Проте, на сучасному фармацевтичному ринку України з’явилася одна з найактуальніших проблем - фальсифікація лікарських засобів, що явно шкодить здоров’ю громадян, і аж ніяк не сприяє лікуванню хворих. За оцінками експертів Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, світовий обсяг продажу фальсифікованих ліків за статистикою 1999 року оцінювався в 20 млрд.доларів США, але цією проблемою в Україні схоже не дуже опікуються фахівці.

За даними прес-служби МОЗ України, тільки за перше півріччя 2006 року, виявлено 251 випадок реалізації й застосування незареєстрованих в Україні, неякісних та фальсифікованих лікарських засобів; у поточному році реалізація таких ліків склала уже біля 4% загальної кількості лікарських засобів, які пропонує ринок України.

В основному підробляють широковживані лікарські засоби.

Що стосується статистики, то за минулий рік було заборонено реалізацію 25 серій фальсифікованих лікарських засобів з маркуванням вітчизняних виробників та 42 серії фальсифікованих лікарських засобів з маркуванням іноземного виробництва. Як свідчить статистика підробка ліків іноземного виробництва в двічі перевищує фальсифікацію вітчизняних виробників.

Виправленням цього становища на ринку може стати проведення Замовниками процедур закупівель лікарських засобів та медичної техніки у відповідності до встановлених вимог Закону та належної організації тендерів, а саме:

препарати медичні та медичне обладнання повинні закуповуватися тільки ті, що пройшли реєстрацію в Україні в установленому законодавством порядку.

якщо це ліки зарубіжного виробництва, при ввезенні їх в Україну вони повинні пройти державний контроль та тестування згідно умов вхідного контролю якості;

медичне обладнання, яке закуповується повинно бути зареєстровано в Україні, зазначати гарантійний термін та сервісне обслуговування (інженерні центри), сертифіковані виробником, які мають спеціально підготовлених працівників з ремонту медичного обладнання та спеціальну ремонтну базу, спроможну провести якісний ремонт цієї техніки.

Ця система постачання, повинна бути підтверджена Сертифікатами аналізу лікарських засобів, що засвідчують проходження контролю якості в Державних науково-дослідній лабораторіях з контролю, а медичне обладнання мати Сертифікат відповідності.

Проходження такого контролю Замовник повинен вимагати від учасників торгів і не допускати до участі в торгах тих, хто не має таких сертифікатів якості та відповідності.

Для цього, до складу тендерних комітетів слід включати фахівців-фармацевтів та інженерних працівників, які мають досвід в організації постачання та контролю якості лікарських засобів та медичного обладнання і техніки. В іншому випадку, економія за рахунок закупівлі дешевих ліків низької якості та дешевої морально застарілої техніки може бути знецінена втратами від неефективного та тривалого лікування.

Як же фактично проводяться процедури закупівлі лікарських засобів та медичного обладнання в лікувальних установах України та за якими принципами?

Всього в поточному 2007 році Тендерною палатою України проаналізовано та досліджено 1057 процедур закупівель лікарських засобів та медичного обладнання на суму 1 014 964,2 тис. гривень.

В кожній дослідженій процедурі закупівлі було встановлено порушення вимог Закону.

Основним недоліком є те, що Тендерна документація Замовників, в порушенням вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель не містить усю необхідну інформацію щодо предмета закупівлі, його якості, технічних параметрів, кваліфікаційних вимог до учасників, що часто призводить до непорозумінь в частині того, що саме вимагається Замовником та породжує численні скарги учасників торгів.

Негативними прикладами в даному випадку можуть послужити процедури закупівлі медикаментів та виробів медичного призначення, проведені в 2007 році Одеською обласною дитячою клінічною лікарнею на суму 265,0 тис.грн., а саме:

- в частині відповідності учасників кваліфікаційним вимогам - Тендерна документація Замовника не вимагала від учасників навіть надання ліцензії, так як ця господарська діяльність підлягає ліцензуванню згідно Закону України "Про ліцензування», і тому постачанням медикаментів, в даному випадку, мав проводити кожний бажаючий, а не тільки ті постачальники, які мали на це право, а це означає, що є ризик закупити лікарські засоби фальсифіковані, неякісні, умови зберігання та транспортування яких не відповідають встановленим вимогам;

- в частині надання інформації щодо якісної характеристики предмету закупівлі - Замовником не вимагалось від учасників надання Сертифікату якості та висновків лабораторій якості Державної інспекції по контролю за лікарськими засобами, копію сертифікату, що підтверджує реєстрацію лікарських засобів у країні виробника і відповідає вимогам належної виробничої практики підприємства; відсутні вимоги щодо відповідності товару санітарно-гігієнічним вимогам, терміну придатності медикаментів на момент постачання; медико-технічні вимоги до лікарських засобів не містять міжнародну непатентовану назву, код виробника, вимоги до упаковки лікарських засобів, транспортування та зберігання їх і таке інше.

Аналогічно, за такими порушеннями, щодо визначення якості предмета закупівлі, були проведені торги у поточному році Управлінням охорони здоров`я Стаханівської міської ради Луганської області на 586,4 тис.грн., Димитрівською центральною міською лікарнею Донецької області на 429,0 тис.грн., Хмельницькою міською лікарнею, Комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня» Чернігівської області на 300,0 тис.грн. та ще багатьма іншими установами.

Звичайно, відсутність усіх цих вимог щодо якості предмету закупівлі не можуть гарантувати успішний результат проведення процедури закупівлі та постачання якісних ліків до лікувальних установ.

Якість медичної допомоги погіршується також і через надмірну дорожнечу медичного обладнання і лікарських препаратів, яка виникає внаслідок ігнорування Замовниками вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель та ціноутворення, що пов’язано з відсутністю внутрішнього фінансового контролю за використанням державних коштів в установах та призводить до процвітання корупції у сфері державних закупівель з ознаками суспільно-небезпечних діянь, визначених статтями 210, 364 Кримінального кодексу України.

А саме, в порушення вимог Закону, в частині формування ціни тендерної пропозиції, (методики розрахунку ціни тендерної пропозиції учасника) через не зазначення того, які елементи вона повинна включати, крім вартості самих товарів (витрати на транспортування, страхування, податки, тощо), в досліджених процедурах закупівлі Замовниками не враховувалися вимоги п.5.1.7. Закону України "Про податок на додану вартість" та Постанови Кабінету Міністрів від 17.12.2003 року №1949 щодо звільнення від оподаткування ПДВ лікарських засобів та медичного обладнання, зареєстрованих та допущених до застосування в Україні.

В порушення зазначеного вище, Замовниками визначались переможці та було акцептовано тендерні пропозиції, за цінами з урахуванням ПДВ, що призвело в поточному році по досліджених процедурах закупівлі до перекачування бюджетних коштів на рахунок комерційних структур на суму 11 399,2 тис. грн., які за попередніми даними «осіли» на рахунках постачальників.

Таким чином було перераховано ПДВ у вартості товару Кримським республіканським клінічним онкологічним диспансером ТОВ "Фармацевтична Фірма "Форма" і ВКФ "Блик» у сумі 666,7 тис. грн;

Львівським обласним госпіталем інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи - ЗАТ «Альба Україна, ТОВ «Артур-К», ТОВ «БаДМ» - 290,1 тис. грн.;

Немирівською центральною районною лікарнею - ЗАТ «Альба Україна», ТОВ «Марія+» і ТОВ «БаДМ» - 117,9 тис грн.;

Клінічною лікарнею ім. М.О.Семашка» АР Крим - ТОВ «Докфарм», ТОВ «Бадм», СУЕП ТОВ «Оптіма-Фарм ЛТД» - 266,2 тис. грн.

І цей перелік не є повним, а його можна продовжувати.

При проведені процедур закупівлі ігноруються вимоги статті 119 Закону України «Про Державний бюджет на 2007 рік», статті 9 Закону України «Про ціни та ціноутворення», Постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 та від 20.06.2007 № 835, щодо дотримання граничного рівня цін на лікарські засоби, що встановлюється до оптової ціни виробника.

Закупівля лікарських засобів лікувальними установами комунальної та державної власності проводиться на ринку з незрозумілих причин виключно через посередників, минаючи виробників та за цінами, які значно перевищують оптову ціну виробника і допустимий граничний рівень торгівельної надбавки в розмірі 10 відсотків, як того вимагає вищенаведене чинне законодавство, а це вже призводить до значних втрат державних коштів.

Крім того, при проведенні торгів Замовниками не вивчається кон’юнктура ринку - ціни та постачальники на ньому, що свідчить про недотримання основної мети Закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» та допускаються порушення принципів державних закупівель в частині максимальної економії та ефективного використання державних коштів.

Тільки при вибірковому досліджені 19 процедур на предмет дотримання середньо ринкових цін при закупівлі медичних препаратів на 4060,21 тис. грн., Замовниками втрачено державних коштів внаслідок закупівлі за завищеними цінами, в порівняні з цінами ринку на момент проведення торгів - 831,9 тис.грн. Ця сума становить понад 20 відсотків від фактичної суми проведених закупівель та представляє собою збитки замість очікуваної економії державних коштів.

Для прикладу, Кримською республіканською установою - «Клінічна лікарня ім. М.О.Семашка» при проведенні торгів щодо закупівлі лікарських засобів в квітні поточного року допущено збитки за рахунок завищення ціни на суму 327,4 тис.грн.;

Львівським обласним госпіталем інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи в березні поточного року допущено завищення вартості закупівлі лікарських препаратів на суму 101,0 тис. гривень.

Результати досліджень, проведених Тендерною палатою України дають підстави стверджувати, що посилення контролю за якістю ліків і медичного обладнання, формування їх ціни у відповідності з чинним законодавством, призведе до здешевлення медичного обслуговування та підвищення якості надання медичної допомоги.

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