Мобільний телефон – причина ракових пухлин

Незважаючи на те, що учені стверджують, що мобільні телефони безпечні для здоров`я, в суспільстві народжуються все нові і нові страхи. Черговий виток паніки виник після того, як учені виявили, що випромінювання телефону здатне спровокувати поділ клітин. Дослідники встановили, що дія сигналів мобільного телефону протягом п`яти хвилин примушує клітини людини ділитися. Цей природний процес відбувається при зростанні або відновленні тканин, але в той же час він є головною причиною розвитку злоякісних пухлин.

Рак розвивається в тих випадках, коли організм не може запобігти непотрібному зростанню і поділу клітин. Професор Роні Сегер, дослідник ракових захворювань з Наукового інституту Вайзмана в місті Реховот, Ізраїль, і його колеги піддали клітини щура і людини електромагнітному випромінюванню, яке по частотному діапазону аналогічно випромінюванню мобільного телефону, але вдесятеро слабкіше. Через п`ять хвилин дослідники виявили виділення позаклітинної регульованої кінази – природної речовини, яка стимулює поділ і зростання клітин. Раніше вважалося, що мобільні телефони можуть зашкодити клітинам і тканинам виключно за рахунок нагрівання.

"Дане дослідження показує, що слабке випромінювання мобільних телефонів здатне викликати біологічні зміни в клітинах, а це може вплинути на здоров`я. Дослідження необхідно продовжувати. У будь-якому випадку, вимоги, засновані виключно на термічних ефектах, явно застаріли", – наполягають дослідники.

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