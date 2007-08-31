У йогуртах і вершках - діоксин

Роспотребнадзор розпорядився зняти з реалізації деякі види продуктів, при виготовленні яких, за даними Єврокомісії, використовувалися харчові добавки з підвищеним вмістом токсичних речовин. Зокрема, покупцям рекомендовано утриматися від вживання шоколадного напою і молочних сливок, на етикетці яких значиться інгредієнт E412.

У "чорний список" потрапили шоколадний соєвий напій фірми NATUMI - SOJADRINK SCHOKO ENERBIO (Німеччина), молочна продукція компанії KARWENDEL HUBER GMBH AND CO", 15-процентні кулінарні вершки фінської компанії "Валіо" (код продукту 209534, термін придатності 17.10.2007 або раніше), що містять гуаровую камедь (Е412) індійського або швейцарського виробництва.

Вершки, йогурти і соєві напої були виготовлені з використанням гуарової смоли (камедь) індійської фірми UNIPEKTIN AG. У цій сировині виявлені токсичні речовини діоксин і пентахлорофенол. Небезпечний інгредієнт може позначатися на етикетках не тільки як E412, але і "Відокрем B", "Відокрем D".

Небезпечна для здоров`я продукція могла поступити до Росії з Німеччини, Швейцарії і Фінляндії, наголошується в прес-релізі Роспотребнадзора. У Європі вказана продукція також вилучається з продажу.

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