Надлишкова маса тіла має свої переваги

Жінки, що мають повну фігуру і мають пишніші форми, ніж моделі, виявляється, мають деякі переваги перед останніми.

Як виявило десятирічне спостереження учених з Данії, що долучали до участі в своїх дослідженнях 3000 волонтерів, якщо жінка має об`єм сідниць понад 100 см, то ризик смерті від інфаркту у неї знижується на цілих 87% порівняно з худими. А загроза щодо ішемічної хвороби серця і серцево-судинних захворювань у крупніших жінок знижується на 86% і 46% відповідно.

Причина в тому, що на відміну від жиру, що на животі, у жирі на сідницях є речовина адипонектин, яке не дозволяє артеріям роздутися і заблокуватися. Внаслідок цього, повні жінки мають сприятливіші прогнози щодо народження дітей і ведення домашнього господарства, пише tv.ukr.net.