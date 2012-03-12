«Доктора Пі» визнано обмежено осудним

Андрія СЛЮСАРЧУКА, більш відомого як «Доктор Пі», визнано обмежено осудним.

Про це пише газета «Сегодня» (№ 55 від 12 березня).

Як сказав газеті співробітник Державної пенітенціарної служби у Львівській області Мирослав ДЕМКІВ, А.СЛЮСАРЧУК повернувся до своєї камери у Львівському СІЗО з обласної психіатричної лікарні, де він протягом місяця проходив експертизу на осудність.

За словами М.ДЕМКІВА, після місяця у «психлікарні» «Доктор Пі» не змінився, він так само читає газети, дивиться телевізор. «А от книг не читає і по медичну допомогу не звертається. Ліків ніяких не приймає», - сказав М.ДЕМКІВ.

2 лютого за рішенням суду А.СЛЮСАРЧУКА етапували до психіатричної лікарні для експертизи. До цього таку експертизу провели у медчастині СІЗО, проте її виявилося недостатньо. У лікарні його обстежували «по всіх статтях», нагадує видання.

Газета відзначає, що інформації про те, чи визнали А.СЛЮСАРЧУКА психічно хворим, поки немає (якщо це так, то його не можуть засудити). «Результати вже є, їх залучено до справи, але ми не маємо права їх розголошувати», - сказав М.ДЕМКІВ.

Джерело газети «Сегодня», близьке до слідства, повідомило газету, що А.СЛЮСАРЧУКА визнали обмежено осудним (у нього виявили якісь порушення психіки прикордонного рівня – невроз, залишкові явища черепно-мозкових травм, алкоголізм, наркоманію тощо).

Правозахисник Едуард БАГІРОВ пояснив газеті, що це може бути для суду мотивом пом`якшити вирок.

А.СЛЮСАРЧУК і далі сидітиме в СІЗО, поки суд не винесе постанову про його етапування або про звільнення.

«Доктора Пі» обвинувачують у шахрайстві і у тому, що у нього підробний диплом лікаря. Його заарештували в листопаді 2011 року. Львівська газета «Експрес» провела розслідування, стверджуючи, що псевдолікар довів до смерті кількох осіб. Проте у міліції говорять, що заяв від жертв А.СЛЮСАРЧУКА не надходило.