У найближчі 18 місяців Землю атакуватимуть магнітні бурі
Кажуть учені
Наступні 18 місяців будуть відмічені виключно високою активністю Сонця, за цей час відбудеться до шести потужних електромагнітних бур, які обрушаться на Землю.
З таким прогнозом виступила сьогодні відомий астрофізик британка Мегі АДЕРІН-ПІКОК, передає ІТАР-ТАСС.
"Зараз Сонце входить у пік свого 11-річного циклу активності", - заявила вона в ефірі радіостанції Бі-Бі-Сі. "Нам усім слід готуватися до потужних енергетичних ударів з боку світила", - попередила М.АДЕРІН-ПІКОК.
Згідно з новітніми підрахунками міжнародної групи учених, нинішня пікова фаза сонячної активності збережеться до кінця 2013 року. "Попереду на нас чекають тривожні часи", - зазначила британський фахівець.
4 березня на Сонці сталися два гігантські викиди розплавленої в результаті ядерної реакції, що безперервно відбувається, плазми. Вони викликали потужну електромагнітну бурю, яка 8 березня досягла Землі. На сьогоднішній вечір магнітне поле нашої планети повернеться у свій нормальний стан.
За повідомленнями служб електронного моніторингу, під впливом нинішньої сонячної бурі апаратура і мережі зв`язку не постраждали. Проте багато людей у різних країнах скаржилися на погіршення самопочуття, а також на поганий настрій. Це, на думку фахівців, також може бути наслідком нинішніх космічних потрясінь.