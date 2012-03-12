Соціальні служби в Україні мають стати більш ефективними

Соціальні служби в Україні повинні стати більш ефективними, заявляє перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, говорячи на брифінгу про одну із проголошених Президентом соціальних ініціатив, І.АКІМОВА наголосила, що інститут соціального працівника має стати проактивним агентом держави, який буде, з одного боку, виявляти проблеми, з іншого - вирішувати їх у розрізі кожної конкретної сім’ї.

«Щоб не люди самі зверталися - вони не завжди це роблять, навіть ті, хто реально цього потребує, - а щоб соціальна служба могла розуміти, оцінювати соціальні потреби сімей, які мають непрацездатних осіб, сімей з дітьми, одиноких людей, і допомагала вирішувати принаймні значну частину життєвих проблем», - зауважила І.АКІМОВА.

Активна допомога людині, яка цього дійсно потребує, є важливою складовою соціальної політики нашої держави, наголосила вона.

За словами І.АКІМОВОЇ, сьогодні соціальні працівники надають допомогу близько 4-4,5 млн. громадян. Насамперед, це одинокі пенсіонери, інваліди, сім’ї з дітьми. Насправді ж, зауважила вона, такої підтримки в Україні потребують значно більше людей - за оцінками фахівців, це близько 12-18 мільйонів.

«Новий механізм роботи соціального працівника повинен повернути обличчя держави до людей і допомогти вирішувати принаймні ті проблеми, які сьогодні є у цих людей», – наголосила перший заступник глави Адміністрації Президента.