14 березня в Україні вдень до 10° тепла

У середу, 14 березня, по Україні хмарно з проясненнями. Вночі на більшій частині території, вдень у східних, південних областях, Криму та карпатському регіоні невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах країни, крім півдня та крайнього заходу, подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - від 2° тепла до 3° морозу, вдень - 1-6° тепла, на Закарпатті, в Криму та на півдні Одещини - до 10° тепла, на півночі Лівобережжя - близько 0°; в Карпатах вночі - 2-7° морозу, вдень - від 2° морозу до 1° тепла.

По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі - від 2° тепла до 3° морозу, вдень - 1-6° тепла.

По м. Києву вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі - 0-2° тепла, вдень - 3-5°.