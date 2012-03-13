Стан здоров’я постраждалих українців у Польщі добрий

У МЗС України заявляють, що стан здоров’я українських громадян, які постраждали під час зіткнення потягів у Польщі, є «стабільним та добрим».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«За інформацією лікарів, стан здоров’я громадян України є стабільним та добрим», - сказав він.

О.ДИКУСАРОВ поінформував, що 9 березня з лікарні було виписано одного із п’яти травмованих українців.

За сприяння українських дипломатів цього ж дня було забезпечено його перевезення до родичів у Варшаву.

12 березня з лікарні було виписано двох громадян України і за їхнім бажанням перевезено до Гданська, де постійно проживає їхня доньки і де вони будуть проходити подальшу реабілітацію в одному з місцевих лікувальних закладів.

Ще один виписаний громадянин був перевезений до Варшави відповідно до його бажання.

П’ятого постраждалого українця на його прохання разом із дружиною було перевезено до українсько-польського кордону, де їх зустріли друзі і вони вирушили до свого місця постійного проживання у Львівській області.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня близько 21.00 у Шльонському воєводстві на півдні Польщі сталося зіткнення двох пасажирськів потягів "Перемишль - Варшава" та "Варшава - Краків", у яких їхали 400 осіб. У катастрофі загинуло 16 осіб, травмовано 57 осіб, з яких 5 громадяни України.

За попередніми висновками польських слідчих, причиною аварії міг стали людський фактор. Прокуратура висунула звинувачення у ненавмисному спричинені катастрофи одному із залізничних диспетчерів.