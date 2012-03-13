Білорусь сподівається на відновлення поставок м'яса й молока в Україну

Найближчим часом двом країнам вдасться вирішити всі проблемні питання, й поставки м`ясомолочної продукції з Білорусі в Україну поновляться.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр ГУРЬЯНОВ.

При цьому, на його думку, проблема з поставками виникла не через якість білоруської продукції, а через якість обміну інформацією.

«Необхідний діалог на рівні ветеринарних, санітарних служб налагоджено, ведеться обмін інформацією, і ми сподіваємося, що аргументація білоруської сторони буде правильно сприйнята й найближчим часом поставки м`ясомолочної продукції на український ринок поновляться», - підкреслив О.ГУРЬЯНОВ.

Нагадаємо, що Держветфітослужба України з 1 березня 2012 року тимчасово припинила ввезення на територію України молока й молочних продуктів із Білорусі, а також тварин, сприйнятливих до АЧС, продукції та сировини з них.

При цьому прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначив, що заборона на ввезення до України білоруської м`ясомолочної продукції є тимчасовим обмеженням.

У свою чергу, голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван БІСЮК за підсумками зустрічі з першим заступником директора департаменту ветеринарії та продовольства Мінсільгосппроду Білорусі Юрієм ПИВОВАРЧИКОМ, що відбулася 2 березня в Києві, заявив, що «білоруська сторона повністю погодилася із зауваженнями, але замість спільних дій з виходу із ситуації, що склалася, було висунуто ультиматум про те, що якщо українська сторона в односторонньому порядку не скасує тимчасові обмеження, то у понеділок з 15.00 білоруська сторона введе заборону на імпорт української продукції, зокрема олії, солі, кукурудзи, кондитерських виробів і шроту».

3 березня 2012 року Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Білорусі надіслав офіційний лист голові Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України І.БІСЮКУ з проханням надати протоколи випробувань та іншу наявну у відомстві інформацію за кожним випадком виявлення невідповідності безпеки білоруської продукції.

Наприкінці цього ж дня українська сторона направила на адресу Департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Білорусі свій запит із переліком питань про систему державного контролю за безпекою харчових продуктів, що діє в Республіці Білорусь.

5 березня Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі заявив, що білоруська сторона має намір знайти взаєморозуміння з українською стороною і не вводитиме обмежувальні заходи у відповідь стосовно України.