Чорнобильці самі обиратимуть санаторій для оздоровлення?

Міністерство соціальної політики пропонує надати громадянам, які постраждали унаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, право самим обирати санаторно-курортний заклад для оздоровлення.

Текст відповідного законопроекту розміщений на офіційному сайті міністерства.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, на сьогодні послуги з оздоровлення надаються тими підприємствами (санаторіями, будинками відпочинку, пансіонатами тощо), які були визначені переможцями торгів за результатами процедур закупівель. «Така система непрозора, має істотні проблеми зі стабільним щорічним фінансуванням таких закладів (постійно у першому кварталі), не сприяє розвитку конкурентних відносин на ринку послуг з оздоровлення і містить ризики здійснення корупційних дій», - йдеться у документі.

Законопроектом пропонується здійснювати безготівковий розрахунок з санаторно-курортними закладами, які мають ліцензії і надають необхідні чорнобильцям послуги.