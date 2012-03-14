Створюють Інститут ядерної медицини та променевої діагностики

Національна академія медичних наук України за дорученням уряду долучилася до вирішення проблеми запровадження та впорядкування в країні ПЕТ-діагностики.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАМНУ.

«ПЕТ/КТ–технології в онкологічній практиці посідають одне з чільних місць як такі, що здатні суттєво вплинути на результати лікування», - зазначається в повідомленні.

У Національній академії медичних наук підкреслили, що ядерна медицина та променева діагностика – високотехнологічні галузі медицини, які забезпечують точне визначення близько 90% від усіх відомих захворювань людини. Їй притаманні постійна розробка інноваційних технологій і високі темпи оновлення апаратури, оперативного запровадження нових методів дослідження до медичної практики, здійснення заходів, спрямованих на ефективне використання високовартісного обладнання.

Променеві дослідження із застосуванням ПЕТ/КТ-технологій призначені першочергово для діагностики та діагностичного супроводу лікування не лише в онкології, але й у кардіології, нейрохірургії та неврології, підкреслили в академії.

З точки зору практичної охорони здоров`я запровадження ПЕТ/КТ в онкологічну практику сприятиме найбільш адекватному вибору тактики лікування та своєчасній її корекції. Загалом передбачається суттєвий позитивний вплив на показники тривалості та якості життя онкологічних хворих, інвалідізації тощо, зазначається в повідомленні.

Відтак Президія НАМН України постановила вважати за доцільне перейменування державної установи «Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН» в держустанову «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України».

«Створення Інституту ядерної медицини та променевої діагностики – надзвичайно амбітне, але життєво важливе завдання. Я переконаний, що запровадження ПЕТ-технологій до фундаментальних та прикладних наукових досліджень, а також надання науково-методичної і висококваліфікованої консультативно-діагностичної допомоги закладам охорони здоров’я, суттєво покращить діяльність служби променевої діагностики в Україні»,- наголосив президент НАМН України Андрій СЕРДЮК.

***Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН України - установа, котра понад 10 років успішно здійснює поглиблені комплексні обстеження хворих, виконує фундаментальні та прикладні наукові дослідження разом із науковими закладами НАМН та НАН України; готує висококваліфіковані кадри за спеціальностями «рентгенологія», «ультразвукова діагностика». Центр оснащено сучасним діагностичним обладнанням, на якому здійснюється щороку понад 80 тис. обстежень.