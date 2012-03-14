Янукович ветував скорочення переліку умов для припинення виплат при народженні дитини

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом Закон «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» щодо звуження переліку умов припинення виплат допомоги при народженні дитини».

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Верховна Рада ухвалила цей закон 22 лютого.

Він передбачає виключити з частини 5 статті 11 Закону підпункт щодо «виникнення інших обставин» як підстави для припинення виплат допомоги при народженні дитини. В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що це убезпечить сім’ї від зловживань в частині позбавлення права на отримання державної допомоги при народженні та утриманні дитини.

Президент вважає, що наслідком такої зміни буде встановлення вичерпного переліку підстав, за яких може бути припинено виплату цієї допомоги батькам (опікунам), - лише у випадках, якщо: отримувач допомоги позбавлений батьківських прав; в отримувача допомоги відібрали дитину без позбавлення батьківських прав; дитина, на яку призначена допомога, тимчасово влаштована на повне державне утримання; припинено опіку або звільнено опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини; отримувач допомоги допустив нецільове використання коштів і не забезпечує належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини (частина п`ята статті 11 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми»).

Однак очевидно, вважає Президент, що зазначені випадки припинення виплати державної допомоги не охоплюють усіх обставин, за яких припиняється виплата цієї допомоги батькам (опікунам). Наприклад, може виникнути ситуація, коли особа, якій призначено допомогу при народженні дитини, не здійснює фактичний догляд за дитиною внаслідок певних обставин: взяття під варту; тривале лікування; виїзд на тривалий час за кордон; смерть отримувача допомоги тощо.

“У цих випадках з метою захисту права дитини на отримання допомоги та цільового спрямування коштів саме на потреби дитини виплата допомоги такій особі має бути припинена. Ураховуючи, що допомогу при народженні дитини призначають та виплачують тільки одному з батьків дитини, одному з опікунів, то у випадку настання, зокрема, однієї з наведених вище обставин законної підстави для припинення виплати допомоги у разі внесення пропонованої зміни не буде і другий з батьків (опікунів) не матиме можливості отримати цю допомогу. За таких обставин передбачена Законом зміна є недоцільною, не відповідає інтересам дитини та не сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів”, – йдеться у пропозиціях Президента.

З огляду на це В.ЯНУКОВИЧ пропонує Закон України «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» щодо звуження переліку умов припинення виплат допомоги при народженні дитини» відхилити.