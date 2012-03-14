Підписаний Януковичем закон про заборону реклами цигарок повністю відповідає ухваленому у ВР

Директор Інституту медіа права Тарас ШЕВЧЕНКО категорично відкидає фальсифікацію тексту закону про заборону реклами тютюнових виборів і запевняє, що підписаний Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ документ повністю відповідає варіанту стенограми його розгляду у Верховній Раді.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Ми брали участь і на етапі розробки документа, і в робочій групі. Особисто мені приємно, що саме наша організація звернула увагу на те, що текст, який був первинно поданий на підпис Президенту, не відповідав стенограмі, після чого ми поставили до відома і голову комітету Андрія ШЕВЧЕНКА, і Лесю ОРОБЕЦЬ. І власне, від нашого шуму це мало суттєвий ефект. Вдалося за ці довгі п’ять місяців змінити текст, і скільки б не говорили чи не писали, що начебто Верховна Рада, Володимир ЛИТВИН підписав фальсифікований текст, чи Президент підписав фальсифікований текст – це все повні дурниці”, - наголосив Т.ШЕВЧЕНКО.

Він запевнив, що закон повністю відповідає тому, який був проголосований у Верховній Раді, «повністю тому, що зафіксовано в стенограмі, що, власне, чітко зафіксовано і у висновках регламентного комітету, юристів Верховної Ради”.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня перший заступник голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації, член фракції Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО висловила думку, що ситуація, яка склалася навколо антитютюнового закону, свідчить про його фальсифікацію. «Ми намагалися узгодити дві версії прийнятого закону. В.ЛИТВИН підписав неузгоджену версію закону. Наразі тіло закону розірване. У тексті з`явилися корупційні ризики. У наявності - фальсифікація закону, в наявності - пряме порушення Регламенту. Мені як співавторові цього закону дуже неприємно. І комітет на це реагуватиме у щонайжорсткіший спосіб», - заявила О.БОНДАРЕНКО.

Довідка УНІАН. Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН 24 лютого 2012 р. підписав і направив на підпис Президенту України Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів".

Цей закон було прийнято в цілому ще 22 вересня 2011 року, але голова парламенту його не підписував п`ять місяців через суперечки навколо трактування пункту 2 закону, які давали нові визначення щодо реклами та спонсорства тютюнових виробів, а також заборон, які встановлюються в цій сфері.

Комітет із питань регламенту, депутатської етики та забезпечення роботи ВР офіційно запропонував голові парламенту скасувати результати голосування за закон і переголосувати його в другому читанні.

Аналогічний варіант вирішення проблеми пропонувало й Головне юридичне управління Верховної Ради України.

9 листопада 2011 року прес-служба ВР повідомила, що В.ЛИТВИН відклав підписання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів» до усунення неузгодженостей у тексті документа.

Проте наприкінці лютого на сайті ВР з`явилася інформація, що В.ЛИТВИН відправив цей закон на підпис Президенту – без повторного розгляду в парламенті.

13 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів).