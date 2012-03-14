Завтра йтиме мокрий сніг

15 березня вночі у прикарпатських областях, а вдень на більшій частині території України очікується невеликий сніг та мокрий сніг.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах країни, крім півдня та більшості західних областей, подекуди ожеледиця.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на півдні Криму близько 0°, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та на півдні Одещини до 8° тепла; у східних областях та в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві та області вночі опадів не очікується, вдень місцями можливий невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла. По м. Києву температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.