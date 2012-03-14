Боротьба з тютюнопалінням - один з пріоритетних напрямів державної політики - Бахтєєва

Ухвалення 324 депутатами в першому читанні законопроекту про повну заборону куріння в громадських місцях свідчить про те, що всі фракції парламенту готові об`єднати зусилля заради захисту суспільного здоров`я і позбавлення населення від згубних звичок. Про це заявила ініціатор і співавтор законопроекту, народний депутат від Партії регіонів, голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва, коментуючи позитивне голосування по даному законопроекту.

«Саме турбота про здоров`я людей сподвигла мене і наших колег зі всіх фракцій ВР об`єднати зусилля і на законодавчому рівні заборонити куріння в громадських місцях. Це важливо, що об`єднали нас не партійні інтереси, а бажання захистити людей від згубної дії тютюну», - відзначила Т.Бахтєєва.

Вона підкреслила, що світова спільнота закликає всі країни направити зусилля на захист громадського здоров`я і акцентує увагу на необхідності об`єднання сил всіх державних і недержавних секторів для вирішення проблем в цій сфері.

«Мені, як одному з авторів законопроекту важливо, що наша законодавча ініціатива знайшла позитивний відгук і розуміння у багатьох українців. Адже, згідно останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, нас підтримує більш як 80% українців, причому у всіх регіонах нашої країни», - повідомила народний депутат.

Вона нагадала, що Президент України Віктор Янукович визначив позицію України щодо боротьби з тютюнопалінням як «один з пріоритетних напрямів державної політики». Він також проголосив 2012 рік в Україні Роком спорту і здорового способу життя.

«Безумовно, такі ініціативи вимагають підтримки і обов`язкової зміни законодавства. Перші кроки в цьому напрямі вже зроблені. І важливо, що саме сьогодні Глава держави підписав закон про заборону реклами тютюнових виробів», - нагадала Т.Бахтєєва.

«Ухвалення нашого законопроекту дозволить добитися повної заборони куріння в ліфтах і таксофонах; установах охорони здоров`я; у навчальних і освітньо-виховних закладах; на дитячих майданчиках; на спортивних майданчиках і стадіонах, в приміщеннях відкритих і закритих спортивних споруд; у під`їздах житлових будинків; у підземних переходах; у суспільному транспорті (включаючи транспорт міжнародного повідомлення); у закритих приміщеннях закладів громадського харчування; у приміщеннях закладів культури. А це означає, що громадяни нашої країни будуть захищені від згубної дії тютюнового диму», - резюмувала народний депутат.

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