В Азовському морі зберігається складна льодова обстановка

Складна льодова обстановка збережеться найближчим тижнем на Азовському морі на підходах до Керченської затоки, повідомляє Федеральне агентство морського і річкового транспорту Росії.

Очікується зміна вітрів на північно-західні та південно-західні.

«У південній частині моря почнуться процеси руйнування криги, можливий злом припаю в районі затоки Сиваш і на підході до Генічеська, а також частковий злом у західної межі припаю в Таганрозькій затоці», - повідомляє відомство.

Температура повітря на півночі моря вночі становитиме 8-4° морозу, вдень - від 0° до плюс 4°. На півдні моря вночі - 5-2° морозу, вдень - 2-6° тепла.

На сьогодні заплановано вихід каравану з 16-17 суден із портів Таганрозької затоки на південь у напрямі Керченської протоки під проводкою двох криголамів.