На півдні і південному сході втрачено до 50% урожаю фруктів

У південних і південно-східних областях України втрачено до 50% урожаю фруктів через холодну зиму.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометеорологічного центру України Тетяна АДАМЕНКО.

«По південних і південно-східних регіонах України втрати урожаю фруктових дерев і виноградників складають близько 50%, в решті частини України урожай збережений, хоча буде дещо нижчим», - повідомила Т.АДАМЕНКО. Вона додала, що найбільші втрати урожаю фруктів - в АР Крим, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій областях, які є основними регіонами з вирощування фруктів.

«Ми можемо констатувати у південних регіонах втрату урожаю плодових дерев до 50%. Це в цілому по кісточкових - черешні, абрикоси, персики. По насіннєвих - яблуко, груша - відсотків до 20-30%, і винограду - 40%. По південних кісточкових, зокрема черешні, є випадки повної загибелі урожаю», - повідомила Т.АДАМЕНКО. При цьому вона додала, що є сади, де пошкоджені не лише бруньок і гілки, але й стовбури дерев, що може загрожувати загибеллю не лише урожаю, але й усього дерева, а також відзначаються локальні вимерзання садів.

За словами фахівця, причина загибелі урожаю - характер погоди в січні, коли було дуже тепло, і дерева і виноградники відновили процеси вегетації, почалося набухання бруньок, після чого відбулося різке зниження температури.