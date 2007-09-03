У Київській області госпіталізовано 11 дітей

На Київщині в період з 30 серпня по 2 вересня до інфекційного відділення Бориспільської центральної районної лікарні з діагнозом “харчова токсикоінфекція” госпіталізовано 11 дітей, віком від 2 до 5 років, з дитячого садка "Ромашка" с. Щасливе, Бориспільського району.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, станом сьогоднішній ранок перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню тяжкості.

В осередку захворювання фахівцями районної та обласної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.