Завтра на сході України та у Криму очікується сніг

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише у східних областях та у Криму невеликий сніг та мокрий сніг.

На дорогах України, крім півдня та більшості західних областей, подекуди ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура у східних областях вночі 7-12°, вдень 0-5° морозу; у західних областях вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6-11° тепла (у Карпатах вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°); на решті території вночі 2-7° морозу, на півдні Криму близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Київській області у п’ятницю істотні опади не очікуються. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла. У Києві температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.