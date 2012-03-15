Українців масово обдурюють поштою

В Україні працюють десятки фірм, які розсилають поштою псевдо-повідомлення про виграші автомобілів і квартир.

Як повідомляє журнал Weekly.UA, який провів розслідування діяльності так званих каталожних компаній, щомісяця по країні розсилаються сотні тисяч листів, в яких, звертаючись до одержувачів на ім’я та батькові, їх вітають з перемогою в розіграші. Хоча одержувачі листів, а це здебільшого жителі глибинки, ні в яких вікторинах і лотереях участі не брали. Єдина умова для отримання дорогого подарунка – треба купити який-небудь товар з каталогу, що додається. Але насправді після цього людина стає не переможцем, а лише одним з учасників розіграшу квартири або автомобіля, про що традиційно повідомляється в дрібній виносці, яку прочитують далеко не всі.

Одержавши примарний шанс поліпшити життя, люди бояться впустити його і вступають у нав`язану гру. Спочатку оплачують першу посилку, а потім, підігріваючись новими обіцянками організаторів, і другу, і третю. На різні непотрібні речі вони витрачають пенсії і зарплати, але дива так і не трапляється.

У лютому Антимонопольний комітет встановив, що деякі з фірм взагалі не проводять обіцяних у своїх поштових розсилках розіграшів, а «обдурюють громадян про можливість отримання виграшу». Кінцевою метою дій таких фірм АМК назвав намір збути різні товари за завищеними в 2–4 рази цінами.

Зокрема, компанія «Поштовий магазин» була оштрафована на 1,7 млн. грн. У результаті ця фірма не тільки не заплатила штраф, а й безслідно зникла. Як показало розслідування Weekly.UA, такі подібні «Поштовому магазину» фірми час від часу перереєстровувалися, щоб уникати претензій з боку державних органів. Часто вони реєструються на підставних осіб або за юридичними адресами, де насправді не розташовуються.