В Україні встановили єдиний шлюбний вік з 18 років
ВР внесла зміни до Сімейного кодексу
Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення шлюбного віку».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 259 із 417 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
За законом, шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється з 18 років (дотепер шлюбний вік для жінки становив 17 років, для чоловіка - 18 років).
Крім того, передбачено, що за заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам (дотепер - за заявою особи, яка досягла 14 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам).
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Дія закону не поширюється на осіб, які подали заяву про укладення шлюбу до набрання чинності законом.