Масове отруєння у Ставропольському краї

Медики Ставропольського краю за добу виявили 17 нових випадків захворювання гострою кишковою інфекцією серед дітей.

Про це повідомив представник прес-служби Південного регіонального центру МНС Росії. Він повідомив, що з 16 серпня по 3 вересня зареєстровано 208 хворих.

Частина хворих проходить амбулаторне лікування, в лікарню міста Георгієвськ госпіталізовано 71 дитину.

Стан усіх дітей задовільний. Захворювання зареєстроване серед дітей семи дошкільних установ. Причиною захворювання стало вживання кефіру "Славяновський". Робота молокопереробного підприємства ТОВ "Вілія", яке його виготовляє, припинена.

Прокуратура порушила кримінальну справу по частині 1 статті 236 УК РФ (порушення санітарно-епідеміологічних правил, що призвело через необережність до масового захворювання або отруєння людей).

Стаття передбачає позбавлення волі до трьох років. В неділю в Георгіївський район прибув головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Оніщенко, який провів наради з керівництвом краю, районною адміністрацією і представниками територіального управління споживчого нагляду.

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