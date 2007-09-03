У Конго виявили смертельну невідому хворобу

Причина захворювання ще не встановлена. Всесвітня організація охорони здоров`я повідомила в суботу, 1 вересня, що її представники вивчають спалах невідомої раніше хвороби з високим рівнем летальних результатів в Демократичній республіці Конго, повідомляє агентство Reuters з посиланням на ООН.

ВООЗ не має в своєму розпорядженні точних даних про кількість жертв хвороби, а також скільки всього людей заражені невідомим вірусом. Більше половини з числа хворих - діти у віці до десяти років.

"Первинними симптомами хвороби в основному є підвищена температура, головний біль, діарея або кишкові болі і блювота", - йдеться в заяві організації ООН. Причина захворювання також ще не встановлена.

Зараз експерти ВООЗ і співробітники Міністерства здоровя ДРК беруть проби для лабораторних досліджень. Місцеві співробітники МЗ приймають заходи щодо посилення санітарно-епідемічного режиму, перевірки безпеки водопостачання і дотримання гігієни серед населення країни.

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