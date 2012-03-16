Богатирьова взяла під свій контроль меддопомогу Оксані Макар

Віце-прем’єр-міністр України - міністр охорони здоров’я України Раїса БОГАТИРЬОВА взяла під особистий контроль ситуацію щодо стану та надання медичної допомоги потерпілій внаслідок резонансного злочину в м. Миколаєві Оксані МАКАР.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

Як зазначили у прес-службі, на постійному телефонному зв`язку з Р.БОГАТИРЬОВОЮ перебувають голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола КРУГЛОВ та мер м. Миколаєва Володимир ЧАЙКА.

Вчора за завданням Р.БОГАТИРЬОВОЇ у Миколаїв прибув доцент кафедри комбустіології Національної академії післядипломної освіти ім. Шупика МОЗ України Володимир ЦИГАНКОВ, який оглянув потерпілу. Усі дані щодо огляду, в тому числі знімки, були передані до Києва головному комбустіологу МОЗ України Георгію КОЗИНЦЮ. В інтернет-режимі проведений експрес-консиліум з провідними фахівцями щодо стану потерпілої, подальшого її лікування та можливості транспортування до клініки у Київ.

Стан постраждалої було оцінено як дуже тяжкий. На думку фахівців, потерпілій надається уся необхідна медична допомога у повному обсязі. Лікарі дійшли висновку, що транспортування хворої до Києва не можливе через її тяжкий стан.

Наразі медики продовжують робити усе задля спасіння життя потерпілої. Р.БОГАТИРЬОВА проінформувала про ситуацію з потерпілою прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили у квартиру 19-річну Оксану МАКАР і згвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити.

Постраждала з опіками 55% тіла перебуває в обласному центрі термічної травматології у вкрай тяжкому стані. Дівчині ампутували руку і лікарі розглядають можливість подальших операцій

11 березня трьох підозрюваних затримали, проте двох із них потім відпустили під підписку про невиїзд.

13 березня у Миколаєві відбулися дві акції протесту проти рішення відпустити під підписку про невиїзд двох підозрюваних у злочині.

Після цього за поданням прокуратури Миколаївської області суд ухвалив рішення про арешт трьох підозрюваних.

Проте 14 березня мати дівчини Тетяна СУРОВИЦЬКА заявила, що слідчі намагаються применшити провину трьох підозрюваних у скоєнні злочину.