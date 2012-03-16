Чим загрожують дієти дівчаткам-підліткам?

Європейські психологи і дієтологи констатували, що багато дівчаток-підлітків є заручницями стереотипів, коли йдеться про харчування і фігуру, і, в результаті, стають ворогами власному зростаючому організму.

Дослідження, проведені в країнах Західної Європи, показують, що більш як 30% дівчаток 14-15 років стривожені своєю фігурою, через що регулярно відмовляються від сніданків. Крім того, кожна п`ята дівчинка не обідає, а кожна дванадцята відмовляється і від сніданку, і від обіду.

Прагнення схуднути приводить до виснаження організму, внаслідок чого може відбутися затримка статевого розвитку, підкреслюють лікарі. А ось висококалорійна дієта, навпаки, пришвидшує статеве дозрівання, довели учені із США. При цьому в обох випадках здоров`я дівчинки-підлітка страждає.

likar.info