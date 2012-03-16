У головного рабина України народилася 12-та дитина
12:51, 16 березня 2012Країна
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В день його народження
У головного рабина України Моше Реувена АСМАНА в день його народження народилася дванадцята дитина.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврейської релігійної громади України, зауваживши, що новонародженим є хлопчик, ім’я якому буде дано згідно з єврейською традицією через 8 днів.
Також у прес-службі зауважили, що головний рабин має вже трьох онуків.
Довідка УНІАН. Моше Реувен АСМАН народився 14 березня 1966 року у м. Ленінград (нині Санкт-Петербург, Росія). У 1987 р. після одруження виїхав до Ізраїлю. У 1991 р. прибув в Україну. 11 вересня 2005 р. на зборах представників всіх регіонів України був обраний головним рабином України.
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