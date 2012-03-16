У головного рабина України народилася 12-та дитина

У головного рабина України Моше Реувена АСМАНА в день його народження народилася дванадцята дитина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврейської релігійної громади України, зауваживши, що новонародженим є хлопчик, ім’я якому буде дано згідно з єврейською традицією через 8 днів.

Також у прес-службі зауважили, що головний рабин має вже трьох онуків.

Довідка УНІАН. Моше Реувен АСМАН народився 14 березня 1966 року у м. Ленінград (нині Санкт-Петербург, Росія). У 1987 р. після одруження виїхав до Ізраїлю. У 1991 р. прибув в Україну. 11 вересня 2005 р. на зборах представників всіх регіонів України був обраний головним рабином України.