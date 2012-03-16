Сьогодні Оксану Макар літаком доставлять у Донецький опіковий центр - Бахтеєва

Оксану МАКАР, дівчину, яка постраждала в результаті резонансного злочину в Миколаєві, сьогодні літаком доставлять у Донецький опіковий центр.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомила народний депутат, член фракції Партії регіонів, голова парламентського Комітету з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА.

«Вчора до мене звернулася мама Оксани МАКАР з проханням допомогти врятувати життя її доньки. Ми організувати консультацію провідних фахівців Донецького опікового центру, де величезний досвід з порятунку життя важких пацієнтів», - відзначила Т.БАХТЄЄВА.

За її словами, з Донецька до Миколаєва вночі виїхала машина з фахівцями опікового центру на чолі з професором Емілем ФІСТАЛЕМ з необхідним медичним обладнанням. Народний депутат також зазначила, що Оксані "дуже довго не робили очищення ран, а потрібно було щодня". "Це дуже погано, пішло зараження, яке дало ускладнення на нирки. Донецькі лікарі привезли спеціальний ультразвуковий апарат - кавітатор. Він обробляє, знезаражує рану. ФІСТАЛЬ сьогодні вранці виконав за допомогою апарату операцію, після якої відбувся консиліум. І ФІСТАЛЬ, і хірурги дійшли єдиного висновку, що дівчину потрібно везти до Донецька, під апаратом штучного дихання. Та й подальше перебування Оксани має бути на спеціальному ліжку, для опікових пацієнтів. Була проблема знайти спеціальний літак (який би мав трансформатор 220 вольт). Ми знайшли, літак вилетів і о 15.00 Оксана буде в Донецьку», - повідомила Т.БАХТЄЄВА.

Народний депутат також підкреслила, що Донецький опіковий центр – найкращий в СНД, там «показники виживання дітей з опіками дуже високі, а смертності вже декілька років - нульові».

На запитання про стан здоров`я О.МАКАР на даний момент і про прогнози Т.БАХТЄЄВА відповіла, що «якщо є хоч один шанс, щоб дівчина вижила, руки не можна опускати». «Мама весь час плаче, це її єдина дитина. Говорить, що Оксана дуже сильна по характеру дівчинка і все витримає. Тому ми зобов`язані зробити все, що від нас залежить», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня у Миколаєві троє чоловіків заманили у квартиру 19-річну О.МАКАР і зґвалтували її, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити.

Потерпіла з опіками 55% тіла перебуває в обласному центрі термічної травматології у вкрай тяжкому стані. Дівчині ампутували руку, і лікарі розглядають можливість подальших операцій.