Українські чоловіки все частіше йдуть в декрет

Близько 2% усіх декретів в Україні оформлюють чоловіки, і з кожним роком їх стає все більше, пише журнал "Фокус".

За даними Мінсоцполітики, допомогу по догляду за дитиною отримують 1 257 800 осіб. Таким чином, в Україні приблизно 25 тисяч чоловіків сидять у декреті. У той же час, як пише видання, неофіційно таких набагато більше. Зокрема, у селах багато безробітних, які не оформлюють декретів, тому можна зробити висновок, що реальний процент таких батьків вищий. До того ж, як стверджують в райуправліннях соцзабезпечення, з кожним роком до них приходить на кілька десятків батьків більше. Зокрема, на Західній Україні чоловіки часто залишаються доглядати за дітьми. Але причина в цьому випадку не в традиціях чи бажанні самих батьків, а у безробітті. Проте у прагненні чоловіків розділити батьківський обов`язок з жінками фахівці бачать масову тенденцію. Традиційна сім`я трансформується, якщо раніше жінка не могла прожити без чоловіка-годувальника, зараз зі зростом попиту на жіночу працю сім`я стає більш універсальною. Нема жорсткої фіксації гендерних ролей, як це було раніше. "У нашій країні важка ситуація з роботою. Часто чоловіків звільняють, або в жінки зарплатня вище. Тоді подружжя вирішує, що їм більш вигідно", - зазначає соціолог Костянтин Малеєв. Соціальний психолог Олег Покальчук вважає, що нинішній тренд виправляє дисбаланс 60-річної давності: під час Великої Вітчизняної загинуло багато чоловіків, і виховання дітей лягло на плечі виключно жінок. Зараз цей перекіс усувається. За словами Покальчука, тенденція, коли чоловіки йдуть в декрет замість жінок, радує його. "Бабськості" у нас в суспільстві вистачає. А от чоловіча психологія – дефіцит", - каже фахівець. На його думку, діти, з якими залишаються батьки, виростають більш раціональними, логічними, і в той же час менш емоціональними та поетичними.

"Жінка – уособлення природи, чоловік – цивілізації. Діти, виховані чоловіками, легше адаптуються у цивілізованому суспільстві, легше розуміють його, в них немає безпідставних очікувань, притаманних жіночій психології, вони біль тверезо і практично дивляться на світ", - говорить соціальний психолог. Нагадаємо, нещодавно в ООН заявили, що однією з головних причин відсутності вдалої кар`єри в українських жінок є декрет. На думку представників організації, рівний розподіл обов`язків в родині, а також відпустка по догляду за дитиною, яку можуть брати чоловіки, буде сприяти тому, щоби жінки могли більш активно себе проявляти і реалізувати себе.