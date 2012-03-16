Фонд Ахметова забезпечить Оксану Макар усіма необхідними ліками

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» забезпечить Оксану МАКАР, яка постраждала в результаті резонансного злочину в Миколаєві, всіма необхідними ліками.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив директора Фонду Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ.

Він запевнив, що «Розвиток України» готовий робити все необхідне для врятування життя дівчини. За словами А.ЗАБОЛОТНОГО, «грошова сума допомоги необмежена».

«У нас є досвід порятунку людей з важкими опіковими травмами. Дуже добре, що дівчинку транспортують до Донецька. Опіковий центр під керівництвом Еміля ФІСТАЛЯ - це краща медична установа для таких пацієнтів. Транспортування забезпечене Тетяною БАХТЄЄВОЮ. А ми, крім забезпечення препаратами, дооснастимо добрими сучасними апаратами штучної вентиляції легенів опіковий цент у Донецьку і Миколаївську лікарню. Забезпечимо супроводжуючих помешканням. Обов`язково потрібний буде висококласний психолог. Ми зробимо все, що буде потрібно, у будь-якому обсягу», - наголосив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він повідомив, що Фонд Ріната Ахметова також купить ліки і 19-річній жительці Миколаєва Олександрі ПОПОВІЙ, яку днями жорстоко побив молодий хлопець. Дівчина зараз перебуває в реанімаційному відділенні однієї з лікарень Миколаєва у важкому стані з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма і перелом щелепи».

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну О.МАКАР і зґвалтували, після чого, аби приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити. У постраждалої обгоріло 55% тіла, вона перебуває у вкрай важкому стані. Дівчині ампутували руку, і лікарі розглядають можливість подальших операцій.