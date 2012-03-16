Оксану Макар проконсультують швейцарські медики – Бахтєєва

Оксану МАКАР, яка постраждала в результаті резонансного злочину в Миколаєві, проконсультують швейцарські медики.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомила народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА.

Вона нагадала, що сьогодні дівчину, яка перебуває у вкрай тяжкому стані, перевезли з Миколаєва до Донецького опікового центру Інституту невідкладної і відновної хірургії імені В.Гусака.

Т.БАХТЄЄВА підкреслила, що у О.МАКАР є також множинні тяжкі внутрішні пошкодження, зокрема кишечника. «Я попросила про консультацію колег з Швейцарії - високопрофесійних медиків, у тому числі і хірургів. Днями вони приїдуть до Донецька. Якщо знадобляться операції загальної практики, вони будуть зроблені зарубіжними колегами спільно з донецькими хірургами», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

За її словами, в опіковому центрі О.МАКАР підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

«Дівчинка лежить на спеціальному ліжку для опікових пацієнтів, яке має знеболювальний, противірусний, протизапальний ефекти. Це дуже важливо. Я також попросила Фонд Ріната Ахметова придбати новітній французький апарат для штучної вентиляції легенів. Його знайшли і везуть зараз до Донецька. О 8-й вечора Оксану мають перевести на французьке обладнання. Найголовніше, щоб вона самостійно почала дихати і утримувала такий самий тиск, як і на апараті», - відзначила Т.БАХТЄЄВА, підкресливши, що завтра вранці О.МАКАР зроблять чергову операцію з видалення відмерлих тканин.

Разом з О.МАКАР в Донецьку перебуває її мама.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня у Миколаєві троє молодиків заманили в квартиру 19-річну О.МАКАР і зґвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити. У постраждалої обгоріло 55% тіла, вона перебуває у вкрай тяжкому стані. Дівчині ампутували руку і ступні, і лікарі розглядають можливість подальших операцій.